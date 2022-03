Polizei Köln

POL-K: 220317-1-K Passanten verfolgen Supermarkt-Räuber - Festnahme

Köln (ots)

Nicht weit gekommen ist am Mittwoch (16. März) ein 24 Jahre alter, mutmaßlicher Räuber nach einem Überfall auf einen Lebensmittelmarkt in Köln-Wahnheide. Gegen 17.40 Uhr nahmen Polizisten nach Zeugenhinweisen den von mehreren Passanten Verfolgten in einer Spielhalle unweit des Tatorts an der Heidestraße fest. Der bereits polizeibekannte Mann kann keinen festen Wohnsitz vorweisen und wird heute (17. März) einem Haftrichter vorgeführt. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der 24-Jährige einer Kassiererin in der Filiale ihre Geldkassette aus den Händen gerissen haben. Mehrere Kunden und Passanten sollen dem mit seiner Beute flüchtenden Angreifer unter "Haltet-den-Dieb!"-Rufen gefolgt sein. Ein Radfahrer habe den Tatverdächtigen zudem so angerempelt, dass diesem seine Beute aus der Hand gefallen sei. Die Geldkassette übergaben Zeugen vor Ort dem Verantwortlichen des Supermarkts. (cg/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell