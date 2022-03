Polizei Köln

POL-K: 220316-5-K Einsatz Häusliche Gewalt: Polizist gibt Warnschuss ab

Köln (ots)

Am Dienstagabend (16. März) hat ein Polizist bei einem Einsatz "Häusliche Gewalt" im Stadtteil Sürth einen Warnschuss abgegeben, nachdem ihn ein mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stehender Ehemann (40) mit einem Brieföffner bedroht und auf ihn zugelaufen war. Nach dem Schuss in die Luft hatte der 40-Jährige den Brieföffner fallen lassen. Einsatzkräfte legten ihm ohne weitere Gegenwehr Handfesseln an, nahmen ihn in Gewahrsam und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an.

Ursprünglich hatte der Tatverdächtige selbst die Polizei verständigt, nachdem es zwischen seiner Ehefrau (38) und ihm auf dem eigenen Firmengelände zu einem Streit und einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen war. Er soll sie gewürgt haben. Sie soll ihn gegen den Kopf geschlagen haben, um sich aus dem Griff zu befreien. Neben den eingeleiteten strafrechtlichen Ermittlungen sprachen die Einsatzkräfte gegen den Ehemann ein 10-tägiges Rückkehrverbot für die gemeinsame Wohnung aus. (cs/as)

