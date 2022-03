POL-K: 220218-1-LEV 220318-1-LEV Raser gestoppt - Führerschein und 540 PS-starken Mercedes sichergestellt

Köln (ots) - Nicht weit gekommen ist am Mittwoch (16. März) ein 24 Jahre alter, mutmaßlicher Räuber nach einem Überfall auf einen Lebensmittelmarkt in Köln-Wahnheide. Gegen 17.40 Uhr nahmen Polizisten nach Zeugenhinweisen den von mehreren Passanten Verfolgten in einer Spielhalle unweit des Tatorts an der Heidestraße fest. Der bereits polizeibekannte Mann kann ...

