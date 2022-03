Polizei Köln

POL-K: 220315-7-K Flaschenwürfe auf Polizisten am Stadion - Weitere Fahndungsrücknahme

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 11. März, Ziffer 2

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5168673

Ein 19 Jahre alter Kölner hat sich aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung am Samstagnachmittag (15. März) auf der Polizeiwache in Rodenkirchen gestellt. Auch ihm wird vorgeworfen, am 22. Mai beim Relegationsspiel zwischen dem 1. FC Köln gegen FC Schalke 04 unter anderem Einsatzkräfte mit Flaschen beworfen zu haben. Die Fahndung nach den anderen drei Tatverdächtigen dauert an.

Die Voraussetzungen für die Fahndung und die Nutzung der Fotos sind damit hinfällig. (ph/as)

