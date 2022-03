Polizei Köln

POL-K: 220306-2-K Zwei Fußgänger am Kreisverkehr angefahren - Frau in Klinik

Köln (ots)

Eine Autofahrerin (67) hat am Samstagmorgen (5. März) gegen 10 Uhr beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Friedrich-Schmidt-Straße/Kitschburger Straße zwei zu Fuß Gehende (beide 59) angefahren. Während der Fußgänger und die 67-Jährige einen Schock erlitten haben, brachten Rettungskräfte die andere Fußgängerin mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (ph/rr)

