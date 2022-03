Polizei Köln

POL-K: 220304-4-K/REK Durchsuchungen nach Betrug bei Urlaubsbuchungen - Bargeld im sechsstelligen Bereich sichergestellt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Seit den frühen Freitagmorgenstunden (4. März) durchsucht die Kriminalpolizei die Wohnung eines Ehepaares (w32, m40) in Kerpen. Von Mitte des Jahres 2019 bis Januar 2020 sollen sie in über 30 Fällen als Reisevermittler tätig geworden sein und Urlaubreisen zu vergünstigten Preisen angeboten haben. Nachdem die Reisen der Reiseteilnehmer tatsächlich stattgefunden hatten, sollen die Beschuldigten die Zahlungen bei den eigentlichen Reiseanbietern rückgängig gemacht und die Gelder vereinnahmt haben. In der Wohnung des Paares sowie in einem Bankschließfach stellten die Beamten Bargeld im unteren sechsstelligen Bereich, mehrere Datenträger sowie ihren werthaltigen Pkw sicher. (jk/rr)

