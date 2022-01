Polizei Köln

POL-K: 220103-2-BAB/RBK BMW überschlägt sich auf der A 3 - Autofahrer schwer verletzt

Köln (ots)

Am Sonntagabend (2. Januar) hat sich auf der Bundesautobahn 3 bei Rösrath ein 53 Jahre alter Autofahrer mit seinem BMW überschlagen. Rettungskräfte befreiten den Mann aus dem auf dem Dach liegenden Wrack und fuhren ihn mit einer gebrochenen Wirbelsäule in ein Krankenhaus.

Nach aktuellen Erkenntnissen war der 53-Jährige gegen 22.30 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Rösrath in Richtung Süden unterwegs, als er auf der regennassen Fahrbahn mit seinem BMW in Schleudern geriet und von der Fahrbahn abkam. (al/rr)

