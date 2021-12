Polizei Köln

POL-K: 211203-2-BAB/AC Gefahrguttransporter fährt gegen Schutzplanke - Verkehrsstörungen erwartet

Köln (ots)

Am Freitagmorgen (3. Dezember) ist gegen 10 Uhr auf der Bundesautobahn 44 bei Aachen in Höhe der Anschlussstelle Alsdorf ein mit Batterien beladener Sattelzug (Fahrer:56) gegen die Mittelschutzplanke gefahren. Nach aktuellen Erkenntnissen riss sich der Gefahrguttransporter bei der Kollision den Tank auf. Mehrere hundert Liter Diesel sollen dabei auf die Fahrbahn in Richtung Aachen ausgelaufen sein.

Auf Grund der andauernden Reinigungsarbeiten ist die Richtungsfahrbahn Lüttich voraussichtlich bis in den Nachmittag gesperrt. Eine Ableitung ist ab der Anschlussstelle Aldenhoven eingerichtet.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (al/ph)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell