Polizei Köln

POL-K: 211025-5-K/LEV Zwei Fiesta-Insassen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Köln (ots)

In Köln-Flittard ist ein 45 Jahre alter Mann am Montagnachmittag (25. Oktober) mit seinem Ford Fiesta von der Düsseldorfer Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Bei der Kollision um 14.30 Uhr nahe der Einfahrt Chempark Leverkusen in Richtung Köln erlitten der Kleinwagenfahrer und sein 38-jähriger Beifahrer schwere Verletzungen. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Gegen 17.15 Uhr wurde die Fahrbahn wieder freigegeben. (cg/de)

