POL-K: 210915-2-LEV Radfahrer angefahren - Krankenhaus

Eine 58 Jahre alte Autofahrerin hat am Dienstagnachmittag (14. September) einen vorfahrtberechtigten 40-jährigen Radfahrer beim Einfahren in einen Kreisverkehr der Straße Dhünnberg in Leverkusen-Schlebusch mit ihrem Ford erfasst. Der 40-Jährige stürzte und zog sich schwere Beinverletzungen zu. Rettungskräfte brachten den Mann in eine Klinik. (jk/de)

