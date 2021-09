Polizei Köln

POL-K: 210914-4-K Autospiegel abgetreten - Festnahme nach Feierabend

Köln (ots)

Nach Tritten gegen Autospiegel auf der Tempelstraße im Stadtteil Deutz hat ein Polizist am Samstagabend (11. September) nach Feierabend einen 45 Jahre alten Radfahrer mit Hilfe eines unbekannten Zeugen gestoppt und festgenommen. Bislang ermittelt die Kriminalpolizei wegen Sachbeschädigungen an vier Autos. Ersten Ermittlungen zufolge soll der 45-Jährige auch auf der Deutzer Freiheit gegen Autos getreten haben.

Gegen 22.30 Uhr war der Polizist auf seinem Heimweg durch Knallgeräusche auf den Tatverdächtigen aufmerksam geworden und hatte sich Polizist zu erkennen gegeben. Als der Fahrradfahrer abhauen wollte, zog ein Passant den Mann am Arm vom Fahrrad, half bei der Festnahme, verließ den Ort des Geschehens aber vor Eintreffen der hinzugerufenen Streifenbesatzung.

Die Polizei bittet den Passanten, der bei der Festnahme geholfen hat, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an das Kriminalkommissariat 55 zu wenden. Die Polizei sucht auch weitere Tatzeugen sowie Halter von Autos, die möglicherweise von dem 45-Jährigen beschädigt wurden. (as/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell