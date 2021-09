Polizei Köln

POL-K: 210906-5-K Einbrecher stehlen Geländewagen - Zeugensuche

Köln (ots)

Eine weiße Mercedes G-Klasse haben Unbekannte am Freitagnachmittag (3. September) an der Von-Groote-Straße in Köln-Marienburg gestohlen. Laut Angaben des 53-jährigen Fahrzeughalters müssen die Täter zwischen 13.45 und 15.30 Uhr ein Kellerfenster seines Hauses eingeschlagen und im Gebäudeinneren Schränke und Schubladen durchwühlt haben. Nachdem sie den Fahrzeugschlüssel sowie ein IPad erbeutet hatten, flüchteten die Einbrecher mit dem vor der Einfahrt geparkten Geländewagen. Das Kriminalkommissariat 72 sucht dringend Zeugen und bitte um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/de)

