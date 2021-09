Polizei Köln

POL-K: 210906-3-K Unterschlagenes Auto weiterverkauft - Autoverkäufer festgenommen

Köln (ots)

Dank einer aufmerksamen Autokäuferin (48) hat die Polizei Köln am Sonntagnachmittag (4. September) zwei mutmaßliche Autohehler (23, 26) festgenommen und einen VW Sprinter sowie gefälschte Autopapiere beschlagnahmt. Den zwei Tatverdächtigen wird vorgeworfen, das in Belgien unterschlagene Fahrzeug in einem Internetportal zu einem untypisch niedrigen Preis angeboten zu haben. Die 48-Jährige Frau aus Erlangen war bereits im August Opfer dieser Masche geworden, enttarnte das Angebot als Betrugsversuch und alarmierte die Polizei in Köln. Bei einem fingierten Kauf stellten Zivilpolizisten die Männer auf einem öffentlichen Parkplatz in Kalk. (ph/de)

