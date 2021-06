Polizei Köln

POL-K: 210617-2- BAB/REK Ford Fiesta kollidiert mit Sattelzug - Mehrere hundert Liter Dieselöl auf BAB 1 ausgelaufen

Köln (ots)

Nach dem Zusammenstoß zwischen einem Ford Fiesta (Fahrer:34) und einem Sattelzug (Fahrer: 35) sind am Mittwochabend (16. Juni) auf der Bundesautobahn 1 bei Erftstadt mehrere hundert Liter Dieselöl aus dem Tank des 40-Tonners auf die Fahrbahn ausgelaufen. Einsatzkräfte sperrten die Richtungsfahrbahn Dortmund in Höhe der Anschlussstelle Erftstadt bis zum Ende der Reinigungsarbeiten am frühen Donnerstagmorgen (17. Juni).

Nach ersten Erkenntnissen wechselte der 34-Jährige mit seinem Ford Fiesta gegen 19 Uhr vom mittleren auf den linken Fahrstreifen, um den vorausfahrenden LKW zu überholen. Beim Spurwechsel stieß er mit einem Audi (Fahrer:58) zusammen. Durch die Kollision schleuderte der Fiesta zurück gegen den Sattelzug und wurde von dort gegen die Betonschrammwand auf der linken Seite gedrückt. Die beiden Autofahrer erlitten leichte Verletzungen.

