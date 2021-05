Polizei Köln

POL-K: 210510-3-K Schlägerei unter Jugendlichen - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Bei einer Schlägerei unter Jugendlichen am Freitagabend (7. Mai) auf der Lokomotivstraße in Köln-Nippes ist ein junger Kölner (16) durch Schläge und Tritte verletzt worden. Gegen 19.30 Uhr war der 16-Jährige aus einer Gruppe von 20 bis 30 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren heraus nach einem zunächst verbalen Streit körperlich angegriffen worden. Zumindest ein Teil der Gesuchten soll aus Chorweiler stammen. Zeugen, die die Schlägerei beobachtet haben oder Angaben zu den Beteiligten machen können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 43 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ph/cs)

