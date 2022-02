Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Einsatzbilanz der Feuerwehr Xanten nach "Ylenia" und "Zeynep"

Xanten (ots)

Mittwoch - Freitag, 16. - 18.02.2022 - Auch im Einsatzgebiet der Freiwilligen Feuerwehr Xanten sorgten die beiden aufeinanderfolgenden Sturm- bzw. Orkantiefs "Ylenia" und "Zeynep" für witterungsbedingte Einsätze.

Das erste Sturmtief erreichte am Mittwoch, sowie in der Nacht auf Donnerstag Xanten. Mit insgesamt fünf Einsätzen verlief dieser Sturm aus Sicht der Feuerwehr gllimpflich. Neben umgestürzten Bäumen und abgebrochenen Ästen galt es auch einen Wasserschaden in einem Haus in Xanten abzuarbeiten.

Das folgende Orkantief "Zeynep" forderte die Feuerwehr deutlich stärker. Bereits am Freitagnachmittag kam es zu vereinzelten Alarmierungen aufgrund umgestürzter Bäume oder abgeknickter Laternen. Zwischen 17 und 22 Uhr gab es dann eine deutliche Einsatzhäufung, sodass alle fünf Einheiten der Feuerwehr Xanten alarmiert und über die Zentrale im Feuerwehrhaus Xanten-Mitte koordiniert werden mussten. Die Gesamteinsatzleitung übernahm der Kreis Wesel für alle Feuerwehren im Kreis.

Neben den sturmbedingten Einsätzen wurden eine Ölspur in Xanten, sowie der Alarm einer Brandmeldeanlage an der Bahnhofsstraße in Xanten abgearbeitet. Der Alarm stellte sich glücklicherweise schnell als Fehlalarm heraus, sodass die Einheiten wieder sturmbedingte Einsätze übernehmen konnten.

Insgesamt wurden durch die Feuerwehr Xanten über die Sturmtage hinweg ca. 50 Einsätze übernommen. In der Hauptphase waren ca. 85 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Diese waren vor allem im Stadtgebiet Xanten tätig, da dort der Schwerpunkt der Schäden lag.

Erfreulicherweise kam es zu keinen Personenschäden. Auf dem Bankscher Weg zwischen Vynen und Wardt kollidierte ein PKW mit einem umgestürzten Baum, der Fahrer blieb unverletzt.

Die Urseler Straße musste zwischen den Campingplätzen Bremer und Speetenkath gesperrt werden. Hier verläuft die Straße durch ein Waldstück und war durch mehrere umgestürzte Bäume versperrt. Aufgrund der anhaltenden Windböen war eine Beseitigung zu gefährlich, sodass diese Arbeiten durch den Baulastträger nach Ende des Sturms übernommen wird.

Unterstützung erhielt die Feuerwehr durch die Dienstleistungsbetriebe der Stadt Xanten(DBX), die schnell und umfangreich bei Absperrmaßnahmen unterstützten bzw. diese übernahmen.

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell