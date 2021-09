Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Feuerwehreinsatz am Rheindamm in Xanten-Vynen

Xanten (ots)

Samstag, 04.09.2021, 17:49 Uhr - Mit der Meldung "Zimmerbrand" in einem Wohnhaus an der Straße "Rheindamm" wurden der Löschzug Xanten-Nord, die Löschgruppe Wardt, sowie die Drehleiter vom Löschzug Xanten-Mitte am Samstagabend nach Vynen alarmiert.

Vor Ort hatte angebranntes Essen zu einer Verrauchung einer Wohnung geführt. Der Bewohner war bereits von der Polizei aus dem Gebäude evakuiert worden und wurde vom Rettungsdienst aufgrund eingeatmeter Rauchgase behandelt.

Die Feuerwehr kontrollierte den Küchenbereich und entrauchte die betroffene Wohnung. Der Einsatz der Feuerwehr war nach etwa 20 Minuten beendet.

