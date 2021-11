Feuerwehr Neuss

FW-NE: Feuerwehr verhindert Hallenbrand | LKW brennt in Werkstatt im Hafen

Neuss (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 3.11.2021, wurde die Feuerwehr Neuss gegen 22:25 Uhr an die Danziger Straße alarmiert. Dort meldete ein Anrufer Flammenschein in einer Werkstatthalle und starke Rauchentwicklung.

Unverzüglich entsandte die Leitstelle den hauptamtlichen Löschzug sowie den Löschzug Stadtmitte zur Einsatzstelle. Noch auf der Anfahrt wurde die Alarmstufe erhöht und der Löschzug Grimlinghausen zusätzlich zur Einsatzstelle alarmiert. Bei Eintreffen des ersten Löschzuges stand in einer Werkstatthalle ein 7,5t LKW im Bereich des Führerhauses in Vollbrand, die Flammen drohten auf umherstehende LKW und die Dachkonstruktion überzugreifen. Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte dies verhindert werden.

Der Brand blieb auf das Führerhaus des LKWs begrenzt. Unter Zuhilfenahme von Schaum wurde das gesamte Führerhaus geflutet, um auch die letzten Glutnester zu erreichen. Im Anschluss folgte eine umfangreiche Kontrolle der Dachkonstruktion der Halle mittels Drehleiter, sowie weitreichende Entrauchungsmaßnahmen.

Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz beendet und die Brandstelle konnte zur Ursachenermittlung an die Polizei übergeben werden. Im Einsatz waren von Seiten Feuerwehr der Löschzug 10 Hauptamt, der Löschzug 11 Stadtmitte sowie der Löschzug 12 Grimlinghausen, welcher den Brandschutz auf der Hauptwache sicherstellte.

