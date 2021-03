Feuerwehr Neuss

FW-NE: Brennender Holzstapel beschäftigt die Feuerwehr in Holzheim | Ein Radlader des THW unterstützt

Neuss (ots)

Am Dienstag, den 02.03.2021 wurde die Feuerwehr gegen 23:42 Uhr zu einem Feuerschein an der Eppinghovener Mühle gerufen. An der Einsatzstelle war ein großer Stapel Baumstämme, die dort zur Abholung bereitlagen, in Brand geraten. Da sich das Feuer bereits in den Stapel gefressen hatte, war ein Abtragen der Stämme erforderlich. Weil die ca. 5-6 Meter langen Stämme nicht von Hand bewegt werden konnten, wurde hierzu ein Radlader des THW als Unterstützung angefordert. Durch den Radlader wurden die Stämme auseinander gezogen und konnten dann abgelöscht werden. Die Einsatzstelle wurde nach einer kurzen Unterstützung durch den hauptamtlichen Löschzug vom Löschzug Holzheim mit 10 Einsatzkräften abgearbeitet.

