FW-NE: Terrassenbrand durch Gasflasche | Ein Bewohner verletzt

Am 27.02.2021 um 1:23 Uhr wurde die Feuerwehr zum Niederdonker Weg gerufen, da dort eine Terrasse brennen sollte. Beim Hantieren mit einer Gasflasche in einem Heizpilz hatte es aus unbekannten Gründen eine Stichflamme gegeben, hierbei wurde der Bewohner verletzt, die Terrasse geriet in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte das Feuer inzwischen eine Wohnzimmerscheibe zerstört, dadurch war das Einfamilienhaus völlig verraucht. Die drei Bewohner hatten das Haus rechtzeitig verlassen, daher konnte die Feuerwehr zunächst den Brand bekämpfen und anschließend das Haus lüften.

Der Rettungsdienst brachte einen Bewohner, der sich leichte Verletzungen zugezogen hat, in ein Krankenhaus.

Das Haus ist durch die starke Verrauchung zurzeit unbewohnbar, zur Ursache der Stichflamme ermittelt die Polizei. Im Einsatz waren der hauptamtliche Löschzug, der Löschzug Furth, ein Rettungswagen und ein Notarzt mit insgesamt 25 Einsatzkräften.

