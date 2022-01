Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Zöllner erwischen Bulgaren mit illegalem Dopingmittel

Lindau/Westallgäu (ots)

Zollbeamte einer Friedrichshafener Kontrolleinheit haben bei der Überprüfung eines Kleintransporters aus Bulgarien am 18. Januar 2022 auf der Autobahn 96 in Höhe der Ausfahrt Sigmarszell mehrere Ampullen mit illegalem Dopingmittel sichergestellt.

Der Fahrer, ein 33-jähriger Bulgare, war zuvor aus Österreich eingereist. In einer Tüte im Ablagefach seines Fahrzeugs fanden die Zöllner die Dopingpräparate. Auf Befragen gab er an, dass er diese in Bulgarien erhalten hatte und nach Nordrhein-Westfalen bringen sollte.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen Antidopingvorschriften gegen den Mann ein und beschlagnahmten die Substanzen. Die Ermittlungen dauern an.

