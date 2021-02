Hauptzollamt Ulm

HZA-UL: Hinter Seitenverkleidung und in Schiebetür: Zoll stoppt Transporter mit Schmuggelzigaretten

Gruibingen / LK Göppingen (ots)

Zollbeamte der Kontrolleinheit Pfullingen haben vergangene Woche in einem Kleintransporter aus Rumänien 21.800 unversteuerte Zigaretten entdeckt. Die Zöllner stoppten das Fahrzeug auf der Autobahn 8 in Höhe Gruibingen und unterzogen es einer Kontrolle. Dabei fanden die Beamten insgesamt 21.800 Zigaretten verschiedener Marken gut versteckt hinter der Seitenverkleidung und in der Schiebetür des Fahrzeugs.

Gegen den 32-jährigen Fahrer aus Rumänien wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet und rund 3500 Euro Tabaksteuer nacherhoben. Zudem kassierten die Zöllner eine Strafsicherheit von 1000 Euro. Die Zigaretten wurden sichergestellt.

Der Kleintransporter war außer dem Fahrer noch mit vier weiteren Personen besetzt. Das Technische Hilfswerk Gruibingen unterstützte den Zoll bei den Maßnahmen. Die Zöllner informierten das Zollfahndungsamt Stuttgart für weitere Ermittlungen und gaben den Fall an die Strafsachenstelle des Hauptzollamts Ulm ab.

Original-Content von: Hauptzollamt Ulm, übermittelt durch news aktuell