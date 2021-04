Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Verdacht auf Geldwäsche

Stuttgart (ots)

Zollbeamte am Stuttgarter Flughafen haben gestern knapp 25.000 Euro im Gepäck eines Reisenden entdeckt, die der Mann nicht angemeldet hatte. Der 32-Jährige, der sich auf dem Weg in die Türkei befand, gab auf die Frage der Zöllner nach mitgeführtem Bargeld an, nur etwa 700 Euro in seinem Geldbeutel zu haben. In den aufgegebenen Gepäckstücken des Mannes entdeckten die Beamten jedoch weitere 24.000 Euro, für die keine Anmeldung abgegeben wurde. Aufgrund der Tatsache, dass der in Deutschland lebende Türke keine Aussagen zur Herkunft des Gelde machen wollte, steht der Verdacht der Geldwäsche im Raum. Die Beamten stellten das Bargeld sicher, die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen des Bargeldtransports führt das Zollfahndungsamt Stuttgart.

Reisende auf dem Weg in einen Nicht-EU-Staat beziehungsweise bei der Einreise aus einen Nicht-EU-Staat sind verpflichtet, Barmittel ab einem Betrag von 10.000 Euro oder mehr beim Zoll anzumelden.

