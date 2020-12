Hauptzollamt Rosenheim

HZA-RO: Gefährlicher Ausflug

Bild-Infos

Download

Rosenheim, IrschenbergRosenheim, Irschenberg (ots)

Da staunten die Beschäftigten der Kontrolleinheit Verkehrswege München nicht schlecht, als sie im Rahmen einer Streifenfahrt einen herrenlosen Hund an der Autobahnzufahrt Seehammer See Ost zur BAB 8 feststellten. Die Beamten handelten ohne zu zögern und sperrten mit ihren zwei Streifenwägen die Zufahrt zur Autobahn, um den Hund einzufangen. Zum Glück trug dieser einen Anhänger am Halsband, auf welchem die Telefonnummer der Besitzerin aufgedruckt war. Wie sich herausstellte, war der kleine "Strolchi" der Tochter der Besitzerin entwischt. Die Beamten sicherten den Ausreisser mit Hilfe einer provisorischen Leine, die sie aus Klebeband bastelten. Nach kurzer Wartezeit konnte Strolchi seinen glücklichen Besitzern übergeben werden. Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk!

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Rosenheim

Stephanie Aicher

Telefon: 08031/3006-7120

E-Mail: Presse.hza-rosenheim@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Rosenheim, übermittelt durch news aktuell