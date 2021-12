Hauptzollamt Nürnberg

HZA-N: Aufgriffe des Zolls: Verbotene Waffe, Diebesgut und Alkohol

Ein Butterflymesser fanden Zöllnerinnen und Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Nürnberg Anfang letzter Woche bei der Kontrolle eines Kleintransporters am Parkplatz Ludergraben an der A 3. Obwohl Fahrer und Beifahrer angaben, keine verbotenen Gegenstände dabei zu haben, fand eine Zollbeamtin in der Seitenablage im Innenraum das verbotene Messer.

Nach Angaben des 38-jährigen Beifahrers war der Transporter auf dem Weg von Frankfurt/Main nach Rumänien und hatte lediglich Umzugsgut geladen. Bei einer Entladung des Fahrzeugs kamen jedoch auch sieben Fahrräder zu Tage, die sich als Diebesgut herausstellten. Die Insassen samt Ladung wurden daraufhin an die Polizei in Feucht übergeben.

In einem anderen Fall fanden die Zöllner vorgestern bei einer Kontrolle am Park-platz Brunn an der A 3 ca. 4.300 Stück unversteuerte Zigaretten und über 43 Liter Alkohol, was weit über die erlaubte Menge von zehn Litern hinausging. Gegen den 54-jährigen Fahrer des osteuropäischen Kleintransporters wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung eingeleitet.

