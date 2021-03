Hauptzollamt Landshut

HZA-LA: Neue blaue Uniformen für den Zoll - Beschäftigte der Zollämter des Hauptzollamts Landshut neu ausgestattet

Landshut (ots)

Rund 13.500 Dienstkleidungsträger wurden im Laufe der letzten Monate beim Zoll bundesweit nach und nach mit einem neuen Outfit ausgestattet. So tragen jetzt beim Hauptzollamt Landshut seit ein paar Tagen auch die Beschäftigten der Zollämter Hallbergmoos, Passau und Plattling die neue blaue Uniform. Bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit und den Kontrolleinheiten im grenznahen Raum sind die modernen blauen Uniformen bereits seit einiger Zeit erfolgreich im Einsatz. Mit der Farbe Blau reiht sich der Zoll ein in die Farbgestaltung der inländischen und europäischen Sicherheitsbehörden. Infolge des mehrfach auf den Kleidungsstücken aufgebrachten Schriftzugs "ZOLL" ist eine gute und schnelle Erkennbarkeit als Zöllnerinnen und Zöllner sichergestellt. Für den Zoll als wichtigen Ansprechpartner der Wirtschaft und der Bürgerinnen und Bürger in der Region ist eine hohe Erkennbarkeit von großem Wert. In den Reihen der Beschäftigten traf die Funktionalität und Wertigkeit der Ausstattung bereits auf breite Zustimmung. "Gerade im Hinblick auf die Coronapandemie und den Brexit leisten die Zollämter eine sehr wichtige Aufgabe zur Sicherstellung des internationalen Warenverkehrs. Postabfertigungsstellen und Kraftfahrzeugsteuer-Kontaktstellen sind unter Einhaltung umfangreicher Hygiene- und Schutzmaßnahmen trotz Corona weiter für Privatpersonen und Kunden erreichbar," so Elvira Enders-Beetschen, Pressesprecherin des Hauptzollamts Landshut. Nach und nach werden auch die grün - weißen Streifenfahrzeuge des Zolls im Zuge der Ersatzbeschaffung gegen blau - weiße Fahrzeuge ausgetauscht. Die ersten neuen Dienstfahrzeuge sind auch bereits beim Hauptzollamt Landshut im Einsatz.

