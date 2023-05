HZA-KA: Beiträge in Höhe von 30.000 Euro hinterzogen /Strafbefehl gegen Unternehmer erlassen

Karlsruhe (ots) - Gestern stellten Beamte des Hauptzollamts Karlsruhe in zwei Shisha-Bars in Karlsruhe eine große Menge an unversteuertem Tabak sicher. Bereits Mitte April fanden die Karlsruher Zöllner in einer Bar in Rastatt über 100 Kilogramm unversteuerten Tabak. Insgesamt wurden bei den gestrigen Maßnahmen ...

mehr