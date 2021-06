Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Zoll beschlagnahmt Crystal

Erfurt/Plauen (ots)

Bei einer Zollkontrolle am Mittwoch in Bad Brambach, Ortsteil Schönberg (Vogtland-kreis) beschlagnahmten Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege Plauen bei einem 43-jährigen Mann aus Plauen sieben Gramm Crystal. Das Rauschgift transportierte er in seinem Körper. Es war in einem Cliptütchen, welches sich wiederum in einem Kunststoffbehältnis mit einem Kondomüberzug befand, verpackt. Während der Zollkontrolle schied der mutmaßliche Täter dieses Behältnis freiwillig aus. Der Mann reiste zuvor mit einem Bus des Schienenersatzverkehrs aus der Tschechischen Republik kommend in die Bundesrepublik Deutschland ein. Wegen des Verdachts des unrechtmäßigen Verbringens von Betäubungsmitteln leiteten die Beamten gegen den 43-jährigen Mann ein Strafverfahren ein. Nach der Kontrolle konnte er seine Reise fortsetzen. Im Falle einer Verurteilung kann die Tat mit einer Freiheitsstrafe bis zu vier Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden.

