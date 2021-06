Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Plauener Zöllner beschlagnahmen Marihuana und Kokain

Erfurt/Plauen (ots)

Im Ergebnis einer verdachtsunabhängigen Kontrolle eines in der Schweiz zugelassenen PKW beschlagnahmten Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege Plauen am Dienstag 200 Gramm Marihuana und 10 Gramm Tabletten, die beim durchgeführten Drogenschnelltest positiv auf Kokain reagierten. Das Fahrzeug, das auf der A 72 in Richtung Chemnitz unterwegs war, wurde zur Kontrolle bei Plauen aus dem Verkehr gezogen und bei Magwitz (Vogtlandkreis) kontrolliert. Im Fahrzeug befanden sich zwei Männer und eine Frau im Alter von 28 (Fahrer) und 38 Jahren (Beifahrer und Mitfahrerin) mit Wohnsitz in Zürich und Dresden. Das Marihuana war eingeschweißt in der Reserveradmulde im Kofferraum versteckt. Die Tabletten befanden sich in einem Stoffsäckchen in der Handtasche der 38-jährigen Mitfahrerin. Wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz leiteten die Beamten gegen die zwei mutmaßlichen Täter und die mutmaßliche Täterin ein Strafverfahren ein. Nach der Kontrolle konnten sie ihre Reise fortsetzen. Das Zollfahndungsamt Dresden übernahm die weiteren Ermittlungen.

