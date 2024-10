Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Aktionstag Schwarzarbeit - Gemeinsame Kontrollen von Zoll und Polizei in Friseurgeschäften und "Barbershops"

Aachen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Aachen und des Hauptzollamts Aachen

Die diesjährigen Aktionstage zur Bekämpfung von Schwarzarbeit fanden in der Friseurbranche statt, wobei der Fokus insbesondere auf den sogenannten "Barbershops" in der StädteRegion Aachen lag. Die Polizei Aachen hat sich mit zahlreichen Einsatzkräften an den Kontrollen am 23.09.2024 und am 25.09.2024 beteiligt.

Die gemeinsamen Aktionstage mit dem Zoll, dem Amt für Arbeitsschutz der Bezirksregierung Köln und den jeweils für die Kommunen zuständigen Ordnungs- und Bauordnungsämtern bieten die Möglichkeit, mit den Partnerbehörden Kontrollen durchzuführen. Es wurden insgesamt 14 Objekte in Aachen (8), Stolberg (3), Eschweiler (1), Würselen (1) und Baesweiler (1) aufgesucht und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrollen wurden durch die Einsatzkräfte insgesamt 61 Personen in sogenannten "Barbershops" kontrolliert. Hierbei fiel eine Person durch eine bestehende Vermögensfahndung auf. Aufgrund nicht mitgeführter Vermögenswerte wurde die Person vor Ort wieder entlassen. Bei den Kontrollen wurden keine Straftaten festgestellt.

Die gemeinsamen Aktionstage mit dem Zoll und den anderen Behörden stellen für die Polizei Aachen einen wichtigen Baustein im täglichen Einsatz- und Ermittlungsgeschehen dar. Auch in Zukunft wird sich die Polizei Aachen in regelmäßigen Abständen an den gemeinsamen Kontrolltagen beteiligen.

Kräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Aachen prüften neben den genannten Objekten weiterhin "Barbershops" in Düren, dort in Kooperation mit Bediensteten der Kreispolizeibehörde Düren. Insgesamt wurden 48 Personen geprüft.

In vier Fällen wurden Bußgeldverfahren wegen des Verdachts der Beschäftigung von Ausländern ohne erforderliche Arbeitserlaubnis eingeleitet. Gegen einen Arbeitgeber wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt (§ 266a Strafgesetzbuch) eingeleitet.

Der Zoll wird auch künftig im Rahmen der Aktionstage und zu weiteren Anlässen gemeinsam mit Zusammenarbeitsbehörden gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung vorgehen.

Original-Content von: Hauptzollamt Aachen, übermittelt durch news aktuell