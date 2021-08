Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Zoll stellt Drogen beim Shining-Festival sicher

An Zollhund "Nanny" kam keiner vorbei

Bremen (ots)

Am Freitag, 6. August 2021 und Samstag, 7. August 2021 hat der Zoll gemeinsam mit der Polizei in Himmelpforten (Landkreis Stade) an mehreren Orten anreisende Besucher des Shining-Festivals kontrolliert. Durch den Zoll wurden in 24 Fällen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Waffengesetz, das Tabaksteuergesetz oder das Arzneimittelgesetz geahndet. Weitere Verstöße wurden durch die Polizei festgestellt. Über 250 Gramm an Drogen, vorwiegend Marihuana, aber auch Kokain und andere Substanzen sowie im geringen Umfang weitere Betäubungsmittel wie Joints und Ecstasytabletten konnten sichergestellt werden. Zudem wurden bei einer Person über 200 unversteuerte Zigaretten entdeckt, die offenbar auf dem Festival verkauft werden sollten. An den Kontrollen waren 34 Zöllnerinnen und Zöllner aus Bremen, Hamburg, Bremerhaven, Cuxhaven und Stade beteiligt.

Im Einsatz waren auch vier Zollhunde, die am Freitag an einem Kontrollort die mit der Bahn anreisenden Festivalbesucher schon am Bahnhof in Himmelpforten in Empfang nahmen. Die besonders für das Abspüren von Personen ausgebildete Zollhündin "Nanny" wurde dabei am Bahnhofsausgang platziert, sodass alle Reisende an Nanny und ihrer sensiblen Spürnase vorbeimussten. Zeigte die Hündin Interesse, wurden die Festivalbesucher weiter zur Gepäckkontrolle geleitet, wo schon die Rauschgiftspürhunde Kiba, Henk und Gauner auf ihren Einsatz warteten und mit deren Hilfe das mitgeführte Gepäck genauer untersucht wurde. Einige Reisende wurden bereits vorher im Zug nach Himmelpforten durch den Zoll kontrolliert. Hier zeigte der fünfte an diesem Tag eingesetzte Zollhund Butcher in mehreren Fällen Betäubungsmittel an. Die betroffenen Passagiere und ihr Gepäck wurden ebenfalls am Bahnhof in Himmelpforten eingehend kontrolliert.

Aufgrund eines plötzlich einsetzenden Regenschauers warteten die Kontrollkräfte bei einer Zugankunft zunächst vergebens auf die aussteigenden Passagiere, die Zuflucht in einem Wartehäuschen auf dem Bahnsteig gesucht hatten. Kurzerhand wurde die Kontrolle dorthin verlegt. Nanny zeigte bei einem 27-jährigem Reisenden, der sich bei dieser Kontrolle betont unauffällig im hinteren Teil des Wartehäuschens aufhielt, starkes Interesse. Als dessen mitgeführte Kühltasche näher in Augenschein genommen wurde, kam in einer darin transportierten Kaffeeverpackung versteckt eine Dose mit Amphetamin und eine Tüte Ketamin zum Vorschein. Darüber hinaus wurden beim Festivalbesucher noch weitere Drogen und andere illegale Substanzen sichergestellt.

Am folgenden Samstag war "Nanny" im Zug nach Himmelpforten erfolgreich und zeigte bei gleich acht Reisenden erfolgreich Drogen an.

"Die Sicherstellungen zeigen eindrucksvoll die gute Arbeit und Ausbildung unserer Zollhundeteams", zeigt sich Astrid Böttcher, stellvertretende Leiterin des Hauptzollamts Bremen erfreut und macht klar: "Bei Drogen verstehen wir keinen Spaß und leiten auch bei kleinsten Mengen sofort ein Strafverfahren ein."

Entsprechend wurden in allen Fällen noch vor Ort Strafverfahren, im Fall der unversteuerten Zigaretten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, eingeleitet. Alle erwachsenen Reisenden konnten anschließend ihre Reise fortsetzen. Minderjährige wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

