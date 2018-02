FW Lügde: Containerbrand

Lügde (ots) - Samstag, 24 Februar 2018,12:09 Uhr, Eschenbrucher Straße. Der Löschzug Lügde wurde durch die Kreisleitstelle der Feuerwehr mit dem Alarmstichwort "Feuer 1: Containerbrand" zur Sammelstelle an der Eschenbrucher Straße alarmiert. Aus noch unbekannten Gründen war ein mit Grünschnitt beladener Container an der Sammelstelle Eschenbrucher Straße "Schwarze Brücke" in Brand geraten. Die Einsatzkräfte löschten den Container unter Atemschutz ab. Im Anschluss wurde der Grünschnitt aus dem Container heraus geholt um einen besseren Löscheffekt zu erzielen. Ein Netzmittel wurde mittels Schaumpistole aufgebracht um auch die tieferen liegenden Glutnester zu erreichen. Ein erneutes Aufflammen wurde hierdurch verhindert. Weitere Maßnahmen waren seitens der Feuerwehr nicht notwendig.

Die Fotos können gegen Angabe der Quelle "Feuerwehr Lügde" verwendet werden.

