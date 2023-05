Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Festnahme eines 34-jährigen Rauschgifthändlers

Gemeinsame Pressemitteilung des Landespolizeipräsidiums Saarland und dem Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

Saarbrücken / Dillingen (ots)

Bereits seit Sommer vergangenen Jahres ermittelt die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) des Landespolizeipräsidiums Saarland und dem Zollfahndungsamt Frankfurt am Main gegen einen im Raum Dillingen ansässigen Rauschgifthändler. Nach seiner Festnahme und erfolgter Vorführung beim Amtsgericht Saarbrücken, sitzt der Mann nun wegen des Verdachts auf Drogenhandel in der JVA Saarbrücken ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Festgenommene unter anderem mit Kokain, Marihuana, Haschisch und Amphetamin gehandelt haben. Letzten Freitag (12.05.2023) gelang den Ermittlern die Festnahme des 34-Jährigen, kurz vor einer geplanten Drogenauslieferung in Alt-Saarbrücken.

Nach der Festnahme vollstreckten die Ermittler der GER mehrere Durchsuchungsbeschlüsse an verschiedenen Aufenthaltsorten des Dillingers wie auch bei weiteren mutmaßlichen Mittätern. In den Einsatz waren neben den Rauschgiftermittlern auch Kräfte der Diensthundestaffel mit einem Rauschgiftspürhund sowie Polizeibeamtinnen und -beamte der Operativen Einheit Saarlouis und der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach eingebunden.

An den verschiedenen Durchsuchungsobjekten in Dillingen und Saarlouis sowie an dem Drogenumschlagplatz in Saarbrücken stellten Polizei und Zoll rund 16 Kilogramm Marihuana, 2,5 Kilogramm Haschisch, mehr als ein Kilogramm Amphetamin, mehrere Liter Amphetaminöl sowie Kokain sicher. Außerdem sicherten die Einsatzkräfte einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag und mehrere Mobiltelefone.

Der 34-jährige Dillinger ließ sich bisher nicht zur Sache ein. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell