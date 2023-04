Saarbrücken (ots) - Am gestrigen Samstagabend, 15. April 2023, erhielt das Landespolizeipräsidium Mitteilung über ein mögliches Tötungsdelikt in Dudweiler. Ein 39-Jahre alter Mann soll einen 28-Jährigen getötet haben. Die Polizei konnte den Mann wenig später festnehmen. Gegen 21:00 Uhr teilte ein Zeuge über den Notruf mit, dass er auf einem Waldparkplatz in Dudweiler einen leblosen Mann aufgefunden habe. Mehrere ...

