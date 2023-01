POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland / Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten für die 5. KW 2023

Saarbrücken (ots) - Am gestrigen Donnerstag (19.01.2023) erhielt ein 70-jähriger Saarbrücker einen Anruf, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass seine Tochter angeblich einen schlimmen Unfall verursacht haben soll. Da der Mann keine Tochter hat, durchschaute er den Betrugsversuch sofort und alarmierte die Polizei. Am gleichen Tag konnte ein sog. Geldabholer an der Wohnanschrift des Saarbrückers durch Einsatzkräfte des ...

