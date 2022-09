Saarbrücken (ots) - Nachdem am gestrigen Abend ein 49-Jähriger Mann seine Ex-Frau mit seinem PKW mutmaßlich vorsätzlich anfuhr und schwer verletzte, wurde er am heutigen Montagmittag dem Haftrichter vorgeführt. Es erging Haftbefehl wegen versuchten Mordes. Der Mann wurde in die JVA eingeliefert. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Landespolizeipräsidium Saarland Direktion LPP 2 Kriminalitätsbekämpfung ...

