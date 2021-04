Feuerwehr Witten

FW Witten: Waldbrand unterhalb des Bergerdenkmals

Witten (ots)

Gegen 14:47 Uhr wurde die Feuerwehr Witten zu einem Waldbrand unterhalb des Bergerdenkmals in Witten gerufen. Bei Eintreffen der ersten Kräfte brannte es an einer steilen Böschung auf ca. 400m² mit bis zu 3 Meter hohen Flammen. Der erste Löschangriff zeigte rasch Wirkung. Zur Verstärkung der eingesetzten Kräfte wurden die Löscheinheiten Hölzer und Altstadt zur Einsatzstelle alarmiert. Die Wasserversorgung wurde mittels Pendelverkehr sichergestellt. Insgesamt waren 38 Kräfte an der Einsatzstelle.

Die entblößte Hauptwache wurde durch die Löscheinheit Bommern besetzt.

Einsatzführungsdienst

Heiko Szczepanski

Original-Content von: Feuerwehr Witten, übermittelt durch news aktuell