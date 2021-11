Generalzolldirektion

GZD: Digitale und barrierefreie Kommunikation/ Abschluss des Zoll-Digitalisierungsprojektes beim Tech4Germany Fellowship-Programm

Bonn (ots)

Digitalisierungsprojekt "Barrierefreie Bürgerkommunikation auch außerhalb der Geschäftszeiten" der Generalzolldirektion (GZD) in Kooperation mit dem Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) am 29. Oktober 2021 mit vielversprechenden Ergebnissen abgeschlossen.

Im Rahmen der Abschlussveranstaltung des diesjährigen Tech4Germany Fellowship-Programms am 29. Oktober 2021 im Berliner Funkhaus präsentierte das Projektteam aus vier jungen Fachleuten verschiedener Digital-Disziplinen (sogenannte "Fellows") sowie Vertretern von GZD und ITZBund die Ergebnisse der 12-wöchigen Projektarbeit. Unter den Teilnehmern der Veranstaltung waren auch der Schirmherr des Programms, Prof. Dr. Helge Braun, Chef des Bundeskanzleramts.

Im Rahmen des Tech4Germany Fellowship-Programms werden für innovative Projekte ausgewählter Behörden nutzerzentrierte Lösungen für die bestehenden Herausforderungen der Digitalisierung erarbeitet.

Ziel des Digitalisierungsprojekts der GZD war die Optimierung des Serviceangebots des Zolls mit Fokus auf Nutzerfreundlichkeit, Barrierefreiheit und ständige Erreichbarkeit, um Bürgerinnen und Bürger bei ihren Anliegen noch effizienter digital zu unterstützen.

Das Ergebnis der Projektarbeit: Insbesondere bei der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer werden Bescheide besser lesbar gefasst und in Verbindung mit digitaler Hilfe in Form einer Web-App ("digitaler Assistent") noch verständlicher. Aufrufbar mittels eines QR-Codes leitet die Web-App Bescheidempfänger durch das Schreiben und ermöglicht, bestimmte Schritte unmittelbar digital erledigen. Ferner können Bescheide in verschiedenen Sprachen und Schriftgrößen angezeigt und vorgelesen werden. Das bedeutet gleichzeitig ein noch höheres Maß an Barrierefreiheit.

Die gefundenen Lösungsansätze haben sowohl die beteiligten Bereiche des Zolls als auch des ITZBund auf ganzer Linie überzeugt. "Das Tech4German Fellowship-Programm endet für uns mit wertvollen Ergebnissen, von denen sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch der Zoll profitieren können. Die erlangten Erkenntnisse - insbesondere die Bedeutung von Bürgernähe und der weitere Abbau von Barrieren - können wesentlich zur Optimierung der Kommunikation des Zolls mit Bürgerinnen und Bürgern beitragen.", betont Dr. Bernhard Liermann, Leiter der zuständigen Direktion II der GZD.

Informationen zum Tech4Germany Fellowship-Programm finden Sie auf der Internetseite https://tech.4germany.org/.

