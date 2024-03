Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (91/2024) In Rosdorf geparkter Audi A 4 im Vorbeifahren beschädigt - Rund 2.000 Euro Schaden bei Unfallflucht

Göttingen (ots)

Rosdorf, Hinter den Höfen, Höhe Hausnummer 22 Sonntag, 25. Februar 2024, zwischen 09.00 und 12.00 Uhr

ROSDORF (jk) - An der Beifahrerseite eines in der Straße "Hinter den Höfen" in Rosdorf (Landkreis Göttingen) geparkten Audi A 4 ist am 25. Februar (Sonntag) bei einer Unfallflucht ein Schaden in Höhe von geschätzt rund 2.000 Euro entstanden. Der Vorfall ereignete sich zwischen 09.00 und 12.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 22. Hier war das Fahrzeug am linken Straßenrand abgestellt.

Von dem Verursacher fehlt noch jede Spur. Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich um einen hellen Wagen handeln. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Göttingen, Telefon 0551/491-2215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell