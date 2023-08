Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (380/2023) Einbruchserie in Dransfeld - Zwölf Taten am vergangenen Wochenende

Göttingen (ots)

Dransfeld, Lange Straße, Hoher-Hagen-Straße

Nacht von Samstag, 05. August 2023 auf Sonntag, 06. August 2023

DRANSFELD (lg) - In der Nacht zu Sonntag (06.08.23) drangen Unbekannte in insgesamt zwölf Betriebe in Dransfeld (Landkreis Göttingen) ein und entwendeten nach derzeitigem Ermittlungsstand in mindestens einem Fall Bargeld.

Betroffen waren verschiedenste Betriebe in Dransfeld. Die Tatorte konzentrieren sich auf die Lange Straße (10) und die Hoher-Hagen-Straße (2). Der Gesamtschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge ca. 9.000 Euro.

Die Polizei in Hann. Münden hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Es wird von einem Tatzusammenhang ausgegangen. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, vorranging in der Nacht von Samstag auf Sonntag, nehmen die Ermittler unter Telefon 05541- 9510 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell