Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (247/2022) Neun Taten am frühen Montagmorgen - Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen beschäftigt Polizei in Duderstadt

Göttingen (ots)

Duderstadt, Haberstraße, Steinstraße und Scharrenstraße Montag, 6. Juni 2022, 03.30 bis 07.30 Uhr

DUDERSTADT (jk) - Die Polizei in Duderstadt (Landkreis Göttingen) ermittelt aktuell in einer Serie von Sachbeschädigungen an geparkten PKW. Mutmaßlich am frühen Montagmorgen (06.06.22) haben Unbekannte in der Haberstraße, Steinstraße und der Scharrenstraße die Außenspiegel von insgesamt neun Fahrzeugen mutwillig beschädigt. Zur Höhe des verursachten Sachschadens liegen noch keine konkreten Angaben vor. Alle Taten ereigneten sich vermutlich nach 03.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Duderstadt unter Telefon 05527/98010.

