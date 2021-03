Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (79/2021) Von ehrlichem Finder bei der Polizei abgegeben - Geldbörse mit rund 200 Euro Inhalt in SB-Waschanlage vergessen, Eigentümer*in gesucht

Göttingen (ots)

Göttingen, Industriestraße

Donnerstag, 25. Februar 2021, gegen 08.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Eine vergessene Geldbörse mit rund 200 Euro Inhalt und einer "Bofrost"-Rechnung über 4,45 Euro hat ein Göttinger am Donnerstagmorgen letzter Woche (25.02.21) gegen 08.00 Uhr auf dem Gelände einer SB Waschanlage in der Industriestraße gefunden. Nach Beschreibung des Mannes lag das Portmonee vom dazugehörigen Kiosk aus betrachtet in der 3. Waschbox von rechts auf dem Steuerkasten. Der ehrliche Finder gab die schwarze Börse bei der Polizei in der Groner Landstraße 51 ab. Hier wartet sie darauf, abgeholt zu werden. Die dortige Wache ist rund um die Uhr unter Telefon 0551/491-2115 erreichbar.

