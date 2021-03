Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (76/2020) Unbekannte treiben ihr Unwesen auf dem Sportplatz in Gieboldehausen - Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Göttingen (ots)

Gieboldehausen (Landkreis Göttingen), Totenhäuser Straße in der Zeit zwischen Donnerstag, 25. Februar 2021, gegen 14.00 Uhr und Freitag, 26. Februar 2021, gegen 13.55 Uhr

GIEBOLDEHAUSEN (mb) - Unbekannte haben in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag (25.02.2021) und Freitagnachmittag (26.02.2021) auf dem Sportplatz in Gieboldehausen ein Tornetz, eine Sitzbank und eine Absperrkette beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Hinweise auf die Verursacher gibt es bislang nicht. Die Polizei in Duderstadt hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 05527/9801-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell