Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (270/2020) Geparkter Ford Mondeo bei Unfallflucht in Walkenried beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Walkenried (Landkreis Göttingen), Harzstraße in der Zeit zwischen Sonntag, 19. Juli 2020, gegen 19.00 Uhr und Montag, 20. Juli 2020, gegen 07.30 Uhr

WALKENRIED (mb) - Vermutlich beim Vorbeifahren hatte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Harzstraße in Walkenried den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Ford Mondeos beschädigt. Die Unfallzeit liegt zwischen Sonntagabend (19.07.2020) und Montagmorgen (20.07.2020).

Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Vorfall, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizisten ein Spiegelaußengehäuse sicher, das möglicherweise von dem unfallverursachenden Fahrzeug stammt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte es sich bei dem unbekannten Pkw um einen silbernen Opel Omega handlen.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05523/95279-0 bei der Polizei in Bad Sachsa oder unter 05524/963-0 bei der Polizei in Bad Lauterberg zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell