POL-GÖ: (364/2018) Verkehrsunfall mit 2 schwer verletzten Personen in Hann. Münden - Mutter und ihr Säugling müssen ins Krankenhaus

Göttingen (ots) - Hann. Münden, Lug ins Land, Sonntag 08.07.2018, ca. 15:50 Uhr

Hann. Münden (Me) - Aus bislang noch unbekanntem Grund kollidierte ein 76-jähriger Mündender mit seinem Pkw Opel beim Einparken mit einem bereits stehenden Pkw Ford. Dabei wurden eine am Fahrzeugheck stehende 33-jährige Mündenerin und ihr Säugling von dem Pkw ebenfalls getroffen. Im weiteren Verlauf wurde der Ford um ca. 180 Grad gedreht und kollidierte dann mit einem Laternenmast und einem Pkw BMW, der ebenfalls geparkt war. Die Frau und ihr Kind wurden nach medizinischer Erstversorgung dem Krankenhaus zugeführt und stationär aufgenommen. Lebensgefahr bestehe bei beiden nicht. Insgesamt dürfte ein Gesamtschaden von ca. 16.500 Euro entstanden sein. Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Alkohol- oder Drogenbeeinflussung konnten jedoch bereits ausgeschlossen werden.

