POL-GÖ: (117/2018) Ergebnis einer polizeilichen Kontrollaktion von Rad- und Autofahrern in Göttingen - 150 Verstöße geahndet

Göttingen (ots) - Göttingen, Stadtgebiet Donnerstag, 1. März 2018, in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 15.00 Uhr

GÖTTINGEN (jan) - Bei gezielten Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Göttingen haben Polizeibeamte am Donnerstag (01.03.18) insgesamt 150 Verkehrsverstöße festgestellt und geahndet.

Im Rahmen einer siebenstündigen Kontrollaktion haben die Ordnungshüter an mehreren Stellen im Stadtgebiet verstärkt Radfahrer ins Visier genommen. In dem Zeitraum haben die Beamten bei 143 Fahrradfahrern Verstöße festgestellt, die mit Verwarnungsgeldern geahndet wurden.

Ziel des Einsatzes war es, die Ursachen von Verkehrsunfällen mit Radfahrbeteiligung zu minimieren und die Verkehrsteilnehmer für ein gemeinsames Miteinander zu sensibilisieren.

Beanstandet wurden hauptsächlich 39 Radler, die den Radweg in unzulässiger Richtung befuhren, sowie 46 Fahrer waren in der Fußgängerzone unterwegs. Acht Radfahrer missachteten das Rotlicht. Zwei Autofahrer und zwei Radfahrer wurden bei der Nutzung eines Handys erwischt.

Darüber hinaus stellten die Polizisten bei den Kontrollen unter anderem mehrere Autofahrer fest, die nicht angeschnallt waren.

Die Beamten stoppten während der Aktion im Industriegebiet in Gone gegen 11.15 Uhr einen Transporter-Fahrer. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Ermittler deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers war. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Neben einer entnommenen Blutprobe wurde der Führerschein sichergestellt.

