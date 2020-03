Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Gleich zwei Einsätze in der Gemeinde Schiffdorf, am Samstagabend!

Schiffdorf (ots)

Am 29. Februar 2020 gab es gleich zwei kleinere Einsätze in der Gemeinde Schiffdorf. Die Ortswehr Schiffdorf musste zunächst gegen 18:15, eine Straße von einem umgestürzten Baum befreien, da hier kein Durchkommen mehr möglich war. Gegen 18:45 konnte die Ortswehr Schiffdorf die Einsatzstelle verlassen und wieder zurück zum Feuerwehrhaus kehren. Um 22:57 alarmierte die Integrierte Regionalleitstelle Unterweser-Elbe die Ortsfeuerwehr Sellstedt, zu einem Wasserrohrbruch! Hier wurde durch den Rohrbruch ein ganzer Hinterhof samt Auffahrt überschwemmt und es drohte, dass Wasser ins Haus lief. Das Wasser wurde durch den Wasserverband abgedreht und die Feuerwehr pumpte soviel wie nur möglich an Wassermengen ab! Um 00:15 Uhr konnte dann auch die Ortsfeuerwehr Sellstedt wieder einrücken!

