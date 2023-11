FW-Schermbeck: Verkehrsunfall

Feuerwehr Schermbeck

Am Sonntagnachmittag gegen 14:55 Uhr wurden die Löschzüge Schermbeck und Altschermbeck mit dem Stichwort "Person eingeklemmt" zu einem Verkehrsunfall auf der Malberger Straße alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle hatten die zwei betroffenen Personen bereits die an dem Unfall beteiligten Fahrzeuge verlassen und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde die Unfallstelle abgesichert, der Brandschutz sichergestellt und die Fahrzeuge spannungslos geschaltet. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 16:00 Uhr.

