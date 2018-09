THW-HH MV SH: Übung der Fachgruppen WP des THW-LV HHMVSH bei Bad Segeberg

2 weitere Medieninhalte

Schlauchbrücke an der B 206 bei Wittenborn. Durchfahrthöhe und -breite von jeweils 5m ließen keine Behinderungen aufkommen. Lediglich in Auf- und Abbauphase mussten die Autofahrer mit kurzen Störungen rechnen. Bild-Infos Download

Bad Segeberg/Wittenborn (ots) - Das Technisches Hilfswerk (THW) Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein hat zusammen mit dem THW Ortsverband (OV) Bad Segeberg, am vergangenen Wochenende, 7.-9. September eine Übung für die 12 im Landesverbandsbereich vorhandenen Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen (FGr WP) im Ausbildungsbereich der "Wasserförderung über lange Wegstrecken" durchgeführt.

Im Rahmen eines möglichen Übungsszenarios "Waldbrand", ist im Bereich der B206 (Wittenborn-Bockhorn bzw. Gegenrichtung) eine Wasserversorgung vom Gelände des Kieswerkes der Firma CEMEX zur alten Panzerwaschanlage auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz der Bundeswehr in Wittenborn hergestellt worden, die sich im Segeberger Forst befindet. Im Verlauf der Übung wurde von den nahezu 90 Einsatzkräften von THW und Feuerwehr eine Wasserübergabestelle für die Freiwillige Feuerwehr eingerichtet, so wie es bei einem Waldbrandszenario der Fall sein könnte.

Um eine möglichst realitätsnahe Übung durchzuführen, wurden Freiwilligen Feuerwehren des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg hinzugezogen, die im Rahmen eines Waldbrandeinsatzes im Bereich Ost, des Segeberger Forst zum Einsatz kommen würden. Teilgenommen haben die Feuerwehren Wahlstedt, Wittenborn, Todesfelde und Bark. Die Lösch- und Tanklöschfahrzeuge der Feuerwehr wurden so im sogenannten "Puffer-/Pendelbetrieb" mit Löschwasser befüllt.

Für die Bad Segeberger THW-Bergungsgruppen galt es schon am Samstag ab 6 Uhr morgens mit dem Einsatzgerüstsystem (EGS) im Bereich der vielbefahrenen B206, eine Schlauchbrücke zu errichten, um den Individualverkehr auf der Bundesstraße nicht unnötiger als halt eben nötig zu stören. Dieses Bauwerk hatte eine Spannbreite von 13 Metern mit einer zweifachen Durchfahrtshöhe/-breite von jeweils 5 Metern. Im Weiteren wurde durch die Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen (FGr WP) Schlauchmaterial in der Größe "F" von knapp 2 km verlegt. Die gesamte Übung ist durch eine THW-Zugbefehlsstelle in Form des Zugtrupps des THW Bad Segeberg vor Ort, als Ansprechpartner koordiniert worden.

Insgesamt eine größere Übung, die das THW in unserem Bereich so noch nicht durchgeführt hat.

THW-Fachgruppen Wasserschaden/ Pumpen, die an der Übung teilnahmen Hamburg-Bergedorf, Hamburg-Eimsbüttel, Schwerin, Wismar, Bergen auf Rügen, Demmin, Mölln, Oldenburg, Bad Segeberg, Elmshorn, Flensburg, Niebüll

