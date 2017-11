POL-EN: Wetter - Maschinenbauteile aus Firma entwendet

Wetter (ots) - In der Zeit vom 12.11.2017, 22.45 Uhr bis 13.11.2017, 02.15 Uhr hebelten drei männliche Personen mit einem vorgefundenen Holzbalken das Rolltor einer Firma an der Schliemannstraße auf. Zwei Täter krochen unter dem Rolltor hindurch in das Gebäude und brachen eine Innentür auf. Sie entwendeten aus dem Fertigungsbereich einige Paletten mit Maschinenbauteilen, die sie mit Hilfe von drei vorgefundenen Transportfahrzeugen zu einem wartenden Fahrzeug brachten und abtransportierten. Anhand der vorliegenden Videoaufzeichnungen hat einer der Täter einen Vollbart, eine muskulöse Figur, kurze Haare und trägt einen schwarzen Pullover mit einem weißen Aufdruck auf der Vorderseite. Der zweite Täter hat eine schlanke Figur, trägt eine Kappe und eine dunkle Winterjacke mit Fellbesatz an der Kapuze. Der dritte Täter trägt eine dunkle Jacke. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02335/9166-7000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell